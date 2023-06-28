Собянин поздравил мусульман Москвы с праздником Курбан-байрам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин поздравил столичных мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив активное участие сообщества в культурной, просветительской и благотворительной жизни Москвы.

"Курбан-байрам знаменует завершение паломничества к исламским святыням и почитается верующими как время благочестия и верности религиозным ценностям. Этот праздник олицетворяет нравственные идеалы ислама: стремление к духовному совершенству, справедливость, милосердие", – приводят слова Собянина на портале мэра и правительства Москвы.

Мэр отметил, что община мусульман Москвы, помимо прочего, вносит большой вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия. Он пожелал представителям религиозной конфессии здоровья, мира, добра и благополучия.

Даты празднования Курбан-байрама определяются в соответствии с лунным календарем и астрономическими наблюдениями. В этом году Курбан-байрам начинается 28 июня. Его будут праздновать три дня.

В связи с празднованием даты в Москве 28 июня будет ограничено движение на ряде улиц. В период с 00:01 до 11:00 движения не будет на улице Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, в переулках Капельском, Выползов, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском. Москвичам рекомендовали быть внимательными и планировать маршруты заранее.



Маршруты общественного транспорта Москвы изменятся 28 июня из-за Курбан-байрама