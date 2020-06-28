Спорт быстро восстановится в Москве после пандемии COVID-19 – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин сообщил, что спортивная индустрия в столице сумеет быстро восстановиться после пандемии коронавируса. Об этом мэр сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Бурно возвращаются спортивные сооружения в парки, скверы. Я думаю, молодежное движение, спорт быстро восстановится в городе", – сказал Собянин.

Ранее глава города открыл первый после отмены режима самоизоляции спортивный праздник на территории СК "Лужники". Для москвичей оборудовали 12 площадок для занятий уличными и экстремальными видами спорта и танцами, среди которых памп-трек, велосипедный фристай.

Собянин рассказал, что всего в городе оборудовали около 10 тысяч спортивных площадок. Он отметил, что во дворах, парках и скверах в том числе проложили беговые и прогулочные дорожки.

Глава города отметил, что в городе также активно строятся временные конструкции для занятий уличными видами спорта, уточнив, что такие площадки будут в каждом округе. Он отметил, что подключиться к их возведению должны и частные инвесторы, отметив, что город для этого делает все возможное.

