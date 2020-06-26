Собянин открыл первый спортивный праздник после отмены самоизоляции

15:26
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Сергей Собянин открыл первый после отмены режима самоизоляции спортивный праздник на территории СК "Лужники" в преддверии Дня молодежи. Об этом сообщает Агентство "Москва".
На территории расположены 12 площадок для занятий уличными и экстремальными видами спорта и танцами, среди которых памп-трек, велосипедный фристайл, скейтборд, воркаут, стритбол, футбол, паркур, фристайл, скалолазание, брейк-данс. Все спортивные занятия проходят с учетом требований соцдистанцирования.
Во время открытия мэр города также пообщался с представителями стрит-культурных молодежных сообществ города. Он рассказал, что в городе оборудовали около 10 тысяч спортивных площадок. Мэр отметил, что во дворах, парках и скверах в том числе проложили беговые и прогулочные дорожки.
Глава города отметил, что также в городе активно строятся временные конструкции для занятий уличными видами спорта, уточнив, что такие площадки будут в каждом округе. Он отметил, что подключиться к их возведению должны и частные инвесторы, уточнив, что город для этого делает все возможное.
"Мы уже начали такие проекты делать – временные сооружения спортивные. По сути дела, они больше похожи на капитальные, но статус их временный – это быстровозводимые конструкции. На "Ходынке" будет спортивный комплекс, в Печатниках, еще в ряде округов", – отметил мэр.
Ранее сообщалось, что столичные парки подготовили мастер-классы и лекции ко Дню молодежи. Все мероприятия пройдут в дистанционном режиме. Видеоматериалы разместят 27 июня в аккаунтах зон отдыха в социальных сетях.
Парк "Фили" подготовил видеозанятие по скейтбордингу. "Зеленая школа" Парка Горького приглашает всех желающих поучаствовать в виртуальном мастер-классе по окрашиванию футболок в технике Tie-Dye. На странице усадьбы Воронцово в Instagram расскажут, что такое скетчинг. На страницах в соцсетях парка "Кузьминки" разместят видеоурок для начинающих блогеров.
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