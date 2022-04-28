Собянин поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин выразил благодарность сотрудникам скорой помощи за профессионализм и верность своему делу.

"Спасибо всем врачам, фельдшерам, медсестрам, административному персоналу, водителям за нелегкий труд, профессионализм и верность своему делу – спасению здоровья и жизней москвичей", – написал мэр столицы в своем телеграм-канале.



Он отметил, что на городской станции имени Пучкова работают более 12 тысяч специалистов, каждые сутки на дежурство выходят свыше тысячи бригад. По словам Собянина, московская скорая занимает второе место среди мегаполисов по скорости и доступности экстренной помощи.

"Недавно мы оборудовали реанимационные бригады экспресс-анализаторами, системами автоматической сердечно-легочной реанимации, портативными аппаратами УЗИ и искусственной вентиляции легких экспертного класса. Закупили 200 новых автомобилей, обновили все планшеты для выездных бригад", – добавил мэр.

На базе станции также открылся консультационный центр критических состояний. Теперь в тяжелых случаях врачи могут получить "второе мнение" опытных анестезиологов-реаниматологов.

Ранее руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в Москве в 2022 году построят 16 новых поликлиник. По его словам, в городе строительство медицинских объектов идет по плану. В работе находится 31 стройка общей площадью более 500 тысяч квадратных метров.

