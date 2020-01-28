Новое приемное отделение Морозовской больницы принимает 10 тыс пациентов в месяц

20:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Новое приемное отделение Морозовской детской больницы принимает около 10 тысяч пациентов каждый месяц. Об этом сообщил Сергей Собянин.
"Чуть больше года назад мы открыли новое приемное отделение. Сейчас оно принимает 10 тысяч пациентов в месяц. С первых же дней отделение работает по новому стандарту, когда врач сам приходит к пациенту", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Мэр отметил, что приемное отделение располагает всем необходимым оборудованием: аппаратами ЭКГ, УЗИ, рентгенографии. Кроме того, на постоянном дежурстве находится бригада из восьми специалистов разного профиля. В пиковые смены дежурят 15 врачей.
"В новом корпусе 22 бокса, раньше было 14. Есть койки короткого пребывания – от 4 до 6 часов. Если здоровье ребенка не вызывает опасений, его не кладут в стационар, а выписывают домой с рекомендациями по уходу", – заключил Собянин.
Ежегодно в Морозовской детской больнице получают помощь 130 тысяч детей, что составляет больше трети от общего числа госпитализированных детей в столице. На базе больницы функционируют 35 лечебных отделений и консультативно-диагностическая поликлиника.
В минувшем году Морозовскую больницу подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Систему используют врачи, медсестры и медицинские регистраторы.
На компьютерах врачей установлены специальные картридеры и сканеры штрихкодов. Это позволяет специалистам быстро и без ошибок заполнять историю болезни пациентов и вносить результаты анализов.
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