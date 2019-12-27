Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил спасателей с профессиональным праздником.

"Искренне хочется, чтобы у вас было меньше работы и больше времени для родных. Уверен, что каждый Новый год за вас поднимают бокалы в семьях, которым вы помогли", – написал мэр в микроблоге в Twitter.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в День спасателя вручил сотрудникам МЧС государственные награды и поблагодарил их за службу. Награды получили 20 спасателей.

"От ваших действий зависит жизнь подчас очень большого числа людей, и вы эту работу делаете хорошо", – цитирует премьера ТАСС.

Медведев уверен, что спасатели продолжат с честью нести службу и справятся с задачами, которые стоят перед системой МЧС.

Владимир Путин заявил, что спасатели всегда должны вовремя приходить на помощь, поскольку они часто становятся последней надеждой для людей. Президент поздравил главу министерства Евгения Зиничева и личный состав МЧС.

"Ведомство отлаженное, работает четко, организованно, эффективно", – сказал российский лидер и пожелал успехов.