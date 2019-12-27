Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

27 декабря, 21:54

Собянин поздравил спасателей с профессиональным праздником

мэр Москвы Сергей Собянин общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил спасателей с профессиональным праздником.

"Искренне хочется, чтобы у вас было меньше работы и больше времени для родных. Уверен, что каждый Новый год за вас поднимают бокалы в семьях, которым вы помогли", – написал мэр в микроблоге в Twitter.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в День спасателя вручил сотрудникам МЧС государственные награды и поблагодарил их за службу. Награды получили 20 спасателей.

"От ваших действий зависит жизнь подчас очень большого числа людей, и вы эту работу делаете хорошо", – цитирует премьера ТАСС.

Медведев уверен, что спасатели продолжат с честью нести службу и справятся с задачами, которые стоят перед системой МЧС.

Владимир Путин заявил, что спасатели всегда должны вовремя приходить на помощь, поскольку они часто становятся последней надеждой для людей. Президент поздравил главу министерства Евгения Зиничева и личный состав МЧС.

"Ведомство отлаженное, работает четко, организованно, эффективно", – сказал российский лидер и пожелал успехов.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика