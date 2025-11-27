Собянин сообщил, что вдоль МЦД-3 на севере Москвы появится новая дорога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На севере Москвы вдоль третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) появится новая дорога. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр пояснил, что она соединит улицы Маршала Федоренко и Верхнелихоборскую и пройдет через все Западное Дегунино.

"Благодаря этому создадим транспортную связь с районами Головинский и Ховрино, на Дмитровском и Коровинском шоссе станет свободнее. За счет новой дороги сократится перепробег до 3 километров, а время в пути станет на 14 минут меньше", – подчеркнул Собянин.

В частности, в планах города строительство участков проектируемого проезда № 4389 от Маршала Федоренко до Базовской, а также № 1123 от развязки на пересечении с Фестивальной улицей до улицы Ивана Сусанина.

Также планируется строительство участков:



проектируемого проезда № 980 от проектируемого съезда на Ильменский проезд до Пяловской улицы;

проектируемого проезда № 980 от улицы Летчика Осканова до проектируемого съезда на Ильменский проезд;

от Проектируемого проезда № 980 до Ильменского проезда.

Кроме того, реконструируют участок проезда № 4389 – от Базовской улицы до развязки на пересечении с Фестивальной. На новых улицах появятся по 2–3 полосы для движения в каждом направлении, будут организованы новые маршруты транспорта.

"Также обновим дороги около станции метро "Верхние Лихоборы", у Грачевской МЦД-3 возведем здание конечной станции наземного городского транспорта", – отметил мэр, добавив, что путь до ближайших станций метро и МЦД-3 станет короче.

Ранее сообщалось, что новая скоростная автомагистраль от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы призвана улучшить транспортную доступность шести районов города. Благодаря дороге протяженностью 22,5 километра север города, включая аэропорт Шереметьево, будет соединен с деловым центром "Москва-Сити" и Национальным космическим центром. Также будут разгружены Ленинградское и Волоколамское шоссе.