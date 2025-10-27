02:08Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к Москве
Фото: Минобороны РФ
Дежурные силы ПВО уничтожили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву в ночь на понедельник, 27 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, подчеркнул мэр.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении четырех дронов, следовавших в сторону столицы. На месте падения обломков также работают сотрудники оперативных служб.
До этого мэр проинформировал о ликвидации двух дронов, летевших на столицу. Также силы ПВО сбили два украинских БПЛА, а также еще два перед этим.
Кроме того, в ночь на 27 октября был уничтожен еще один беспилотник.