Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к Москве

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО уничтожили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву в ночь на понедельник, 27 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, подчеркнул мэр.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении четырех дронов, следовавших в сторону столицы. На месте падения обломков также работают сотрудники оперативных служб.

До этого мэр проинформировал о ликвидации двух дронов, летевших на столицу. Также силы ПВО сбили два украинских БПЛА, а также еще два перед этим.

Кроме того, в ночь на 27 октября был уничтожен еще один беспилотник.