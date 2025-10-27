Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

Собянин: система ПВО Минобороны предотвратила попытку атаки еще двух БПЛА

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА, летевший на Москву в ночь на понедельник, 27 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

Ранее глава города сообщил о ликвидации еще двух дронов, летевших в сторону столицы. На месте падения обломков вели свою работу оперативные службы города.

До этого силы ПВО перехватили и сбили один украинский БПЛА, следовавший в сторону столицы.

