00:43

Мэр Москвы

Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО уничтожили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву в ночь на понедельник, 27 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, подчеркнул мэр.

Вечером 26 октября Собянин сообщил о ликвидации украинского БПЛА, летевшего в сторону столицы. Позже силы ПВО уничтожили еще один дрон.

Ранее также было сбито еще несколько дронов, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков вели свою работу специалисты оперативных служб.

мэр Москвыпроисшествиягород

