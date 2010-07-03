Электронная платформа для туристов Russpass появится в Москве

13:50
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В начале 2020 года заработает специализированная электронная платформа для туристов Russpass с возможностью прокладывания маршрутов по Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра нового многофункционального комплекса The Book с гостиницей Pentahotel и апартаментами в "доме-книжке" на Новом Арбате.
"Для того чтобы туристы чувствовали себя более комфортно в Москве, мы со следующего года запускаем специализированную цифровую платформу для оказания различных сервисов туристам, включая посещения объектов, прокладки транспортных логистических схем, бронирования и так далее", – сказал мэр.
Собянин также отметил, что в платформу будет внедрена функция оформления виз, что станет еще одним стимулом для притока туристов. По словам мэра, за последние годы доходы города от туризма превысили 120 миллиардов рублей в год.
В свою очередь, председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева добавила, что платформа Russpass будет в виде сайта и мобильного приложения.
"Электронный сервис будет доступен на английском, французском, немецком, испанском, китайском и корейском языках, а в последующем количество языков будет нарастать", – отметила Проничева.
В ходе осмотра гостиницы Pentahotel Сергей Собянин отметил, насколько важна реализация подобных проектов для города. По его словам, развитие городской инфраструктуры, благоустройство, организация крупных фестивалей, развитие гостиничного хозяйства привело к росту туристического потока в Москву.
"Один из проектов по созданию современного гостиничного хозяйства был реализован на основе московской "книжки" на улице Новый Арбат, которая в большей степени принадлежала городу. Здесь располагались различные очень важные, нужные конторы, которые, конечно, не добавляли ничего для центра города, и так перегруженного офисами и рабочими местами. Поэтому было принято решение передать под реконструкцию и создать здесь современную гостиницу. Такой проект реализован", – сказал мэр.
Гостиница входит в состав многофункционального комплекса The Book, куда также включены апартаменты. Проект принадлежит компании Capital Group. Председатель совета ее директоров Павел Те рассказал мэру, что гостиница стала выгодным проектом для компании.
"На сегодняшний день это довольно успешный бизнес. Заполняемость гостиницы – где-то 95%", – сказал он.
Гостиница Pentahotel открылась в феврале 2019 года. С момента открытия ее постояльцами стали свыше 37 тысяч человек.
К настоящему моменту общий номерной фонд гостиниц Москвы составляет 82,9 тысячи номеров на 233 тысячи мест, что почти в два раза больше по сравнению с 2010 годом. Среднегодовая загрузка московских гостиниц составляет 77%, что сравнимо с показателями Амстердама, Лондона и Парижа.
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