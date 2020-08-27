Кинопарк площадью около 150 га появится на территории ТиНАО

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Столичные власти решили создать кинопарк на территории ТиНАО, сообщил Сергей Собянин.

"Мы на прошлой встрече говорили о том, что было бы неплохо иметь постоянно действующую площадку для съемок фильмов, для больших батальных сцен и так далее. Вот такую площадку подобрали. Это порядка 150 гектаров. Тут и площади, реки, леса, поля – все, что хотите", – рассказал мэр на встрече с кинематографистами на территории нового складного комплекса для хранения реквизита московских театров.

Глава города также оценил местоположение нового объекта.

"Около 30 километров от МКАД, вблизи ЦКАД, и Калужское шоссе сейчас неплохо едет, оно реконструировано. В принципе, мне кажется, здесь доступность будет", – заявил он.

По его словам, такая специально отведенная площадка позволит сохранить постройки, создаваемые для киносъемок. В будущем, считает мэр, это может стать новым туристическим местом.

"Это, по сути дела, превратится в некий такой киношный город, который будет привлекать туристов", – пояснил Собянин.

27 августа мэр открыл единый складской комплекс для хранения декораций и реквизита столичных театров и фондов городских музеев. Он отметил, что работа над проектом шла порядка трех лет. Глава города уточнил, что пространство предназначено не только для хранения реквизита, но и для его реконструкции. Кроме того, добавил он, отсюда театрам будет удобнее транспортировать реквизит для гастролей. В ближайшее время в новый комплекс переместят оборудование, декорации и реквизит 26 московских театров.

В 2019 году на западе Москвы построили один из крупнейших в Европе съемочных павильонов – "Дом костюма и реквизита" и большой съемочный павильон на Мосфильме. Аналогичного по масштабу строительства на киностудии не было уже более 50 лет. Площадь нового павильона – более 1,6 тысячи квадратных метров. Одновременно там могут находиться до тысячи актеров.