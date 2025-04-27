Собянин: столичному проекту "Серебряное наставничество" исполнилось два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичному проекту "Серебряное наставничество" исполнилось два года. Благодаря ему дети-сироты обретают наставников среди участников "Московского долголетия", получают любовь и заботу от представителей старшего поколения, сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.

Как рассказал мэр, вместе с наставниками ребята участвуют в различных волонтерских акциях, занимаются спортом, творчеством и кулинарией, а также посещают музеи и выставки, ходят на экскурсии и в походы.

В преддверии 9 Мая юные участники научились танцевать "Вальс Победы" и готовить блюда полевой кухни. В настоящее время, отметил Собянин, они пишут стихи и эссе для патриотического сборника, а также вскоре поедут на встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

Между тем весной для московских долголетов подготовят пешеходные экскурсии, которые посвятят в том числе 80-летию Победы. Одним из популярных направлений "Московского долголетия" остается "Пеший лекторий". Участники узнают о жизни столицы во время войны, быте граждан и героях города.