Общий объем заявок на покупку трехлетних облигаций превысил предложение Москвы в два раза

19:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Общий объем заявок на покупку трехлетних облигаций превысил предложение столицы более чем в два раза. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, Москва успешно разместила трехлетние облигации.
"Общий объем заявок на покупку наших ценных бумаг более чем в два раза превысил наше предложение", – уточнил градоначальник.
Он также добавил, что полученные средства пойдут на финансирование наиболее важных инфраструктурных проектов Москвы. Кроме того, это сможет дать дополнительный импульс развитию экономики в период пандемии коронавируса, а также позволит столице в срок выполнить взятые на себя инвестиционные обязательства.
Ранее правительство Москвы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций городского внутреннего займа столицы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
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