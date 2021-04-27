Общий объем заявок на покупку трехлетних облигаций превысил предложение Москвы в два раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общий объем заявок на покупку трехлетних облигаций превысил предложение столицы более чем в два раза. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, Москва успешно разместила трехлетние облигации.

"Общий объем заявок на покупку наших ценных бумаг более чем в два раза превысил наше предложение", – уточнил градоначальник.

Он также добавил, что полученные средства пойдут на финансирование наиболее важных инфраструктурных проектов Москвы. Кроме того, это сможет дать дополнительный импульс развитию экономики в период пандемии коронавируса, а также позволит столице в срок выполнить взятые на себя инвестиционные обязательства.

Ранее правительство Москвы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций городского внутреннего займа столицы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.