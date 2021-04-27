В мае на улицы столицы выйдут электробусы московской сборки – Собянин

14:21
Фото: sobyanin.ru
В столицу поступил КамАЗ, который открыл Центр по производству электробусов в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.
Уточняется, что производственная площадка находится на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) – филиала ГУП "Мосгортранс".
По словам мэра столицы, на первом этапе на СВАРЗе будет работать сборочная линия, которая рассчитана на выпуск до 500 электробусов ежегодно.
На втором этапе КамАЗ проведет реконструкцию еще одного производственного корпуса площадью около 3 тысяч квадратных метров, что позволит собирать еще порядка 200 электробусов в год, а также осуществлять сервисное обслуживание техники. Кроме того, количество рабочих мест вырастет в два раза – с 100 до 200 человек.
В рамках подготовки к серийному производству на СВАРЗе специалисты собрали 11 тестовых электробусов, 5 из них прошли полную обкатку и тест на герметичность в специальной дождевальной камере.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин подвел итоги развития наземного общественного транспорта за 10 лет. Мэр напомнил, что с 1992 года наиболее популярным наземным транспортом города были маршрутки, которые обслуживали самые ходовые и выгодные маршруты, оккупировав остановки около станций метро.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: