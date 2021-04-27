В мае на улицы столицы выйдут электробусы московской сборки – Собянин

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В столицу поступил КамАЗ, который открыл Центр по производству электробусов в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Уточняется, что производственная площадка находится на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) – филиала ГУП "Мосгортранс".



По словам мэра столицы, на первом этапе на СВАРЗе будет работать сборочная линия, которая рассчитана на выпуск до 500 электробусов ежегодно.

На втором этапе КамАЗ проведет реконструкцию еще одного производственного корпуса площадью около 3 тысяч квадратных метров, что позволит собирать еще порядка 200 электробусов в год, а также осуществлять сервисное обслуживание техники. Кроме того, количество рабочих мест вырастет в два раза – с 100 до 200 человек.

В рамках подготовки к серийному производству на СВАРЗе специалисты собрали 11 тестовых электробусов, 5 из них прошли полную обкатку и тест на герметичность в специальной дождевальной камере.



Ранее сообщалось, что Сергей Собянин подвел итоги развития наземного общественного транспорта за 10 лет. Мэр напомнил, что с 1992 года наиболее популярным наземным транспортом города были маршрутки, которые обслуживали самые ходовые и выгодные маршруты, оккупировав остановки около станций метро.