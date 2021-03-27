Собянин сообщил о начале реставрации электротеатра "Форум"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начинаются работы по реставрации электротеатра "Форум", сообщил на своей официальной странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

"Начинаем реставрацию знаменитого электротеатра "Форум" на Садовой-Сухаревской. Это один из трех первых кинотеатров Москвы наряду с "Колизеем" и "Художественным". Здание "Колизея", где работает театр "Современник", мы отреставрировали в 2018 году. Кинотеатр "Художественный" на Арбатской площади восстановили в прошлом году. Теперь настала очередь "Форума", который долгие годы переходил из рук в руки и практически развалился", – написал мэр.

По его словам, на момент начала работ здание находилось в аварийном состоянии. В частности, была утрачена часть, где находился зрительный зал, а вестибюль и фойе были без крыши.

"Относительно неплохо сохранился лишь главный фасад с элементами декора. В общем, работы очень много, и она займет года три-четыре. Думаю, эта новость обрадует москвичей старшего поколения, потому что в советское время "Форум" был популярным культурным центром, и у многих с ним связаны хорошие воспоминания. Теперь у здания будет не только история, но и будущее", – заключил градоначальник.

Ранее Собянин рассказал, что комплексная реставрация и ремонт Московского государственного театра эстрады могут быть завершены в следующем году.

В ходе работ будет восстановлена несущая способность конструкций, также специалисты отреставрируют фасады, воссоздадут дверные и оконные проемы в первоначальных размерах.

