Собянин: объем венчурных инвестиций в технологические компании будет увеличен

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве планируют увеличить в два раза объем венчурных инвестиций в технологические компании до 2030 года. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, сейчас этот показатель равен 49 миллиардам рублей, однако уже через шесть лет он должен вырасти до 100 миллиардов.

"Для поддержки технологического сектора экономики был создан Московский венчурный фонд. С 2005 года он помог бизнесу привлечь больше 6 миллиардов рублей инвестиций", – сказал Собянин.

Фонд реализует программу для начинающих компаний, где заем составляет до 50 миллионов рублей при ставке 10%. Также реализуются программы для организаций в стадии раннего роста и расширения (заем до 300 миллионов рублей) и для зрелых фирм (заем на подготовку к IPO до 100 миллионов рублей под 10%).

Московская экономика является пятой частью экономики России. Об этом Собянин заявил во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой 25 декабря. По словам мэра, объем инвестиций в столичную экономику увеличился в 3,7 раза.