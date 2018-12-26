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13:50

Сергей Собянин назвал главные события года

мэр Москвы Сергей Собянин город

13:50

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"Интервью": Сергей Собянин – о главных событиях 2018 года

Сергей Собянин назвал главные события 2018 года для москвичей и себя лично.

"Замечательный, рекордный год. Во-первых, замечательно то, что я прошел через выборы мэра Москвы", – заявил Собянин в интервью телеканалам Москва 24, Россия 1, Россия 24. По словам главы города, выборы мэра столицы стали для него главным экзаменом в жизни.

Говоря о городских рекордах, мэр не смог выделить одно событие. "Этот год собрал столько рекордов, что хватило бы и на целую Книгу рекордов Гиннесса – и по стройкам, и по показателям, и по качеству, и по иностранным гостям", – сказал Собянин.

На выборах мэра Москвы в сентябре 2018 года Сергей Собянин победил в первом туре, набрав более 70% голосов. Занявший второе место кандидат от КПРФ Вадим Кумин набрал менее 12%. Явка составила 30,96%, в голосовании приняли участие 2 миллиона 259 тысяч 79 человек.

В этом году введено в эксплуатацию 33 километра новых линий московского метро, 17 новых станций и 2 депо. Построено 127 километров дорог, 55 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов. В рамках программы реновации построено 200 тысяч квадратных метров жилья.

Ранее в интервью мэр сообщил, что в программе "Московское долголетие" участвуют около 600 тысяч человек старше 80 лет. Проект призван помочь москвичам старшего возраста укрепить здоровье и получить новые знания. В каждом районе города работают бесплатные спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы.

Оценивая работу портала "Наш город", Сергей Собянин сравнил его с Дедом Морозом, потому что он легко и быстро решает многие проблемы москвичей.

Накануне заммэра Москвы Марат Хуснуллин подвел строительные итоги года. Основным результатом столичного правительства в этом году он назвал создание комфортной городской среды и качественное улучшение условий жизни и работы москвичей.

мэр Москвы Сергей Собянин город

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