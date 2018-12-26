600 тысяч москвичей старше 80 лет включились в программу "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 600 тысяч человек старше 80 лет участвуют в программе "Московское долголетие". Об этом рассказал Сергей Собянин в интервью журналистам телеканалов Россия 1, Россия 24 и Москва 24.

"Количество москвичей, которые перевалили возраст 80 лет, за эти годы удвоилось. У нас было около 300 тысяч москвичей, которым было за 80, а сейчас уже 600 тысяч, и такая динамика очень серьезная", – сказал он.

Ранее мэр Москвы подписал постановление о реализации проекта "Московское долголетие" на постоянной основе с 1 января 2019 года. Мэр сказал, что проект ждет несколько нововведений. Несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, участвовать по-прежнему смогут женщины 55 лет и мужчины 60 лет.

Проект "Московское долголетие" стартовал в марте 2018 года. Он помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье и получить новые знания. В каждом районе города действуют бесплатные спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы. Желающие могут прийти любой центр социального обслуживания с паспортом, СНИЛС и социальной картой москвича.