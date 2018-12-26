Собянин назвал портал "Наш город" своеобразным "Дедом Морозом" для москвичей

Сергей Собянин сравнил портал "Наш город" с Дедом Морозом, поскольку он позволяет легко и быстро решить многие проблемы жителей Москвы.
Мэр отметил, что на портале собирается 90 процентов информации о бытовых проблемах столицы – "неубранный подъезд, лампочка не горит, яма на дороге, плохо автобус ходит, плохо с тобой обошлись в поликлинике, и так далее".
"Это своего рода сказка, Дед Мороз, но тем не менее такая система выстроена и действует неплохо", – сказал он в интервью журналистам телеканалов Москва 24, Россия 1 и Россия 24.
Портал "Наш город" был создан в 2011 году по инициативе мэра Москвы. Сегодня на сайте зарегистрировались более 1,3 миллиона пользователей. Они могут контролировать качество работ по ремонту, благоустройству и обслуживанию объектов городского хозяйства, а также сообщать о нарушениях и оценивать работу госучреждений. С момента запуска портала на него поступило более 3 миллионов обращений от москвичей.
Интервью Собянина об итогах 2018 года в прямом эфире транслирует портал Москва 24.
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