Внутренний туризм в Москве восполняет пробелы в экономике сферы услуг – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пробелы в экономике гостиниц, общепита и сферы услуг в Москве восполняются за счет внутреннего туризма, сообщил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

Мэр подчеркнул, что нерабочие дни осенью были без всяких ограничений, поэтому нанесли экономике самый минимальный урон.

"Должен сказать, что даже сегодня снижение международного туризма в значительной степени компенсируется за счет внутрироссийского, межрегионального туризма. Потому что за границу сегодня не все могут поехать, а в Москву могут приехать все желающие, и это, конечно, восполняет пробелы в экономике гостиничного бизнеса, общепита, сферы услуг", – сказал Собянин.

По его словам, есть отрасли, которые проседают в пандемию. К примеру, это транспорт, общественное питание, гостиничный бизнес.

При этом, как подчеркнул мэр, транспорт полностью компенсируют за счет бюджета. Также Собянин добавил, что в общественном питании происходит снижение из-за того, что люди меньше посещают эти заведения. С другой же стороны, наиболее привлекательные рестораны забронированы на месяц вперед.

Что же касается гостиничного бизнеса, если сравнивать с 2019 годом, то загрузка уменьшилась, но если провести аналогию с 2012–2016 годами, то она выше.

"И инвесторы продолжают вкладывать в гостиничный бизнес, вводя новые гостиницы. Мы им помогаем в этом, стимулируем процесс. И я уверен, что, как только ситуация будет улучшаться, начнет расти не только межрегиональный, но и международный туризм и гостиницы будут лучше, увереннее себя чувствовать", – заключил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что Москва с точки зрения общего объема торговли чувствует себя неплохо, обороты за два года увеличились. По словам мэра, в городе идет структурная перестройка в области торговли – онлайн увеличивается, а офлайн уменьшается.

Также градоначальник сообщил, что экономика Москвы чувствует себя нормально в условиях пандемии. Мэр столицы напомнил, что эксперты высказывали множество негативных прогнозов, допуская обрушение экономики города. При этом Москва сумела адаптироваться к сложным условиям пандемии.

Он обратил внимание, что экономика столицы уже превысила показатели 2019 года по большинству направлений.

