Собянин оценил общие объемы торговли в Москве

09:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Москва с точки зрения общего объема торговли чувствует себя неплохо, обороты за два года увеличились, сообщил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
По словам мэра, в городе идет структурная перестройка в области торговли – онлайн увеличивается, а офлайн уменьшается.
"Если взять торговые обороты по Москве, то они по сравнению с 2019 годом не уменьшились, а увеличились. Поэтому с точки зрения общего объема торговли Москва неплохо себя чувствует, и чего-то такого во время пандемии не произошло", – сказал глава города.
Он подчеркнул, что происходит секторальная перестройка, которая будет продолжаться и после пандемии.
Ранее Собянин сообщил, что экономика Москвы чувствует себя нормально в условиях пандемии. Мэр столицы напомнил, что эксперты высказывали множество негативных прогнозов, допуская обрушение экономики города. При этом Москва сумела адаптироваться к сложным условиям пандемии.
Он обратил внимание, что экономика столицы уже превысила показатели 2019 года по большинству направлений.
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