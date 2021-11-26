Москва надеется пройти 2022 год без заимствований в городской бюджет – Собянин

09:29
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Столичные власти надеются в 2022 году обойтись без заимствований в городской бюджет, однако готовы прибегнуть к таким мерам в случае ухудшения ситуации. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
Мэр напомнил, что в текущем году правительство Москвы уже выходило на рынок заимствования.
"Дай бог, несмотря на дефицит, мы в следующем году пройдем без заимствований. Хотя возможность такую в бюджете заложили. И при ухудшении ситуации готовы заимствовать на рынке, в том числе и на рынке зеленых облигаций", – сказал Собянин.
Он отметил, что такой вид облигационных займов нацелен на инвестирование средств в экологически чистый транспорт, что является очень актуальным направлением.
Ранее мэр Москвы сообщил, что экономика города чувствует себя нормально в условиях пандемии. Градоначальник обратил внимание, что она уже превысила показатели 2019 года по большинству направлений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: