Москва надеется пройти 2022 год без заимствований в городской бюджет – Собянин

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Столичные власти надеются в 2022 году обойтись без заимствований в городской бюджет, однако готовы прибегнуть к таким мерам в случае ухудшения ситуации. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

Мэр напомнил, что в текущем году правительство Москвы уже выходило на рынок заимствования.

"Дай бог, несмотря на дефицит, мы в следующем году пройдем без заимствований. Хотя возможность такую в бюджете заложили. И при ухудшении ситуации готовы заимствовать на рынке, в том числе и на рынке зеленых облигаций", – сказал Собянин.

Он отметил, что такой вид облигационных займов нацелен на инвестирование средств в экологически чистый транспорт, что является очень актуальным направлением.

Ранее мэр Москвы сообщил, что экономика города чувствует себя нормально в условиях пандемии. Градоначальник обратил внимание, что она уже превысила показатели 2019 года по большинству направлений.