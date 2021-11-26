Собянин призвал быть оптимистичными, несмотря на сохранение антиковидных ограничений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пандемия коронавируса не закончится быстро, однако нужно продолжать жить и быть оптимистичными. Об этом в интервью РИА Новости заявил Сергей Собянин.

"Становится очевидным, что пандемия за какой-то короткий промежуток времени, к сожалению, не уйдет. Мы будем жить в условиях ограничений, но мы все равно должны жить. Мы должны жить, должны планировать будущее, работать над сегодняшним, строить, развиваться, улыбаться друг другу. Быть все-таки оптимистичными", – сказал мэр.

Он отметил, что Москва находится в числе городов, которые не могут останавливаться в развитии, поэтому она и дальше продолжит улучшаться и побеждать.

Ранее Собянин заявил, что экономика Москвы чувствует себя нормально в условиях пандемии. Он напомнил, что эксперты высказывали множество негативных прогнозов, допуская обрушение экономики города, однако Москва сумела адаптироваться к сложным условиям.

По его словам, экономика столицы уже превысила показатели 2019 года по большинству направлений.

