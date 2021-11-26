Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:39

Собянин призвал быть оптимистичными, несмотря на сохранение антиковидных ограничений

мэр Москвы общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пандемия коронавируса не закончится быстро, однако нужно продолжать жить и быть оптимистичными. Об этом в интервью РИА Новости заявил Сергей Собянин.

"Становится очевидным, что пандемия за какой-то короткий промежуток времени, к сожалению, не уйдет. Мы будем жить в условиях ограничений, но мы все равно должны жить. Мы должны жить, должны планировать будущее, работать над сегодняшним, строить, развиваться, улыбаться друг другу. Быть все-таки оптимистичными", – сказал мэр.

Он отметил, что Москва находится в числе городов, которые не могут останавливаться в развитии, поэтому она и дальше продолжит улучшаться и побеждать.

Ранее Собянин заявил, что экономика Москвы чувствует себя нормально в условиях пандемии. Он напомнил, что эксперты высказывали множество негативных прогнозов, допуская обрушение экономики города, однако Москва сумела адаптироваться к сложным условиям.

По его словам, экономика столицы уже превысила показатели 2019 года по большинству направлений.

Правительство Москвы одобрило законопроект о городском бюджете на 2022 год

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать