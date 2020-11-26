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18:47

Собянин заявил, что в Москве достаточно лекарств для лечения пациентов с коронавирусом

мэр Москвы Сергей Собянин медицина город

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сергей Собянин заявил, что в Москве достаточно лекарств для лечения пациентов с коронавирусом.

По словам градоначальника, дефицита лекарств от COVID-19 в столице в настоящее время нет.

"Лекарств от COVID-19 у нас достаточно, с запасом давно куплено. Потому что мы четко знали и знаем, какой объем лекарств нам понадобится в ближайшее время. Такой запас в городе создан, и никаких проблем с этим в настоящее время нет", – отметил мэр Москвы в эфире телеканала "Россия 24".

Также Собянин напомнил, что все пациенты, которые находятся на амбулаторном лечении, обеспечиваются необходимыми лекарствами бесплатно.

Ранее мэр рассказал о запуске в Москве системы контроля за наличием лекарств от COVID-19 в аптеках.

Собянин уточнил, что все препараты от коронавируса выписываются врачом. В связи с этим он призвал граждан не скупать их в аптеках без соответствующих рекомендаций медиков.

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