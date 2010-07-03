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Москва 24

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Город

15:36

Москвичи выбрали лучший объект реставрации в столице

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичные власти подвели итоги голосования по выбору лучшего объекта реставрации в Москве из числа завершенных в последние годы. Голосование проходило с 7 октября по 11 ноября на портале "Активный гражданин". Участие в нем приняли более 186 тысяч москвичей. Итоги голосования рассмотрели на заседании президиума правительства Москвы.

Всего на голосование были вынесены 20 объектов культурного наследия. Лучшим объектом реставрации последних лет жители столицы назвали фонтан "Дружба народов" на ВДНХ, который получил 67 тысяч голосов. На втором месте оказался Киевский вокзал (58 тысяч). Замыкает тройку лидеров фреска на станции метро "Киевская" (53 тысячи).

С 2011 года в Москве были отреставрированы 1 370 объектов культурного наследия. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66 до 94%. До конца текущего года реставрационные работы будут завершены на 200 памятниках архитектуры, из них 159 объектов уже отреставрировано.

Ранее в Москве завершилась реставрация памятника Юрию Долгорукому. Специалисты провели профилактические работы, расчистили поверхность постамента и бронзовой скульптуры, отреставрировали декоративно-защитное покрытие, очистили от поздних наслоений надпись и воссоздали на ней недостающие буквы и знаки.

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