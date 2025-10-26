Собянин поздравил работников транспорта Москвы с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

"Спасибо вам, дорогие друзья, за верность профессии, добросовестный труд и большой вклад в развитие нашего города. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Москвы и москвичей", – написал Собянин в мессенджере MAX.

Как отметил мэр столицы, праздник объединяет водителей, механиков, а также инженерно-технических и других специалистов автотранспортных предприятий. Все они заботятся о комфорте и безопасности пассажиров.

Между тем с начала 2025 года в Москве начали курсировать более 280 новых электробусов российского производства. В их числе 45 моделей КамАЗ-6282, свыше 220 – КамАЗ-52222 поколения А5 и 20 – ЛиАЗ-6274.

В обновленных электробусах улучшили планировку салона, увеличили накопительную площадку на 15%, обустроили места для ручной клади и повысили эффективность климатической системы. Работы по развитию сети экологичного транспорта проводят по поручению Собянина.