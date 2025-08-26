Собянин: Москва продлит центральные диаметры до столиц соседних регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские центральные диаметры (МЦД) продлят до центров соседних регионов, которые окружают Московскую область. Об этом Сергей Собянин сказал в интервью сайту "Комсомольской правды".

Речь идет о Ярославле, Туле, Иванове, Твери и Смоленске. По словам градоначальника, центральные диаметры стараются продлевать с минимальными капитальными затратами, но так, чтобы выстроить логистику и увеличить частоту движения, комфортность передвижения, а также интегрировать станции в существующие диаметры.

Например, из Смоленска до Москвы трудно доехать на пригородном электропоезде, поэтому люди приезжают и остаются. Если создать тактовое движение между регионами, то даже из Смоленска можно будет комфортно ездить в Москву на работу и возвращаться обратно.

По словам мэра, это снизит концентрацию населения в мегаполисе и сделает более комфортным размещение трудовых ресурсов.

При этом одним из крупнейших проектов ближайших лет является строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.

"Это первый такой проект в России. И я убежден, что он не должен быть единственным. Железные дороги претерпевают определенную революцию. ВСМ – это следующее поколение железных дорог, таких, какие они должны быть на новом этапе технологического развития", – уверен Собянин.

Также среди важных столичных проектов мэр назвал соединение дороги Солнцево – Бутово с Московским скоростным диаметром (МСД) и возведение новых станций метро.

Ранее Собянин рассказывал, что до 2030 года в Москве построят 30 станций метро, а до 2035 – еще 30. Предполагается в среднем за год возводить около 6 станций.

При этом в столице продолжается возведение Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линий, а также рассматривается вариант с размещением линии в Сколкове.