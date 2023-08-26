Собянин сообщил о росте выпуска компьютеров, электронных и оптических изделий

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В период с января по июнь 2023 года столичные компании на 25% нарастили объем производства компьютеров, электронных и оптических изделий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"С января по июнь выпуск этих товаров вырос больше чем на четверть по сравнению с первым полугодием 2022 года", – рассказал мэр.

Помимо прочего, столичные компании занимаются разработкой инновационных изделий, которые не имеют аналогов в России. К таким, в частности, относятся малогабаритный процессорный модуль, сетевой коммутатор и бортовой компьютер и инновационный планетарный сканер для бесконтактной оцифровки.

Малогабаритный процессорный модуль обеспечивает высокую производительность техники при низком энергопотреблении и затратах. Сетевой коммутатор и бортовой компьютер связывают валидаторы в общественном транспорте в одну сеть и управляют ими. Инновационный планетарный сканер позволяет оцифровывать архивы, книги, чертежи и другие документы формата A1 и A0.

Ранее Собянин сообщил, что обрабатывающие предприятия инвестировали в экономику Москвы более 33 миллиардов рублей в первом квартале 2023 года. В свою очередь, Москва предоставляет необходимые условия для роста инвестиций. Мэр подчеркнул, что Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выделяет льготные займы.



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