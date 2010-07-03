Собянин осмотрел ход строительства нового остановочного пункта Остафьево

12:38
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству нового остановочного пункта Остафьево на участке Щербинка – Силикатная Курского направлениям МЖД (МЦД-2 "Нахабино – Подольск").
"Сегодня здесь находятся уже около 10 тысяч жителей и рабочих мест. В Троицке живет около 50 тысяч человек, которые проживают в доступности к этой станции. Запуск МЦД-2 серьезно улучшит транспортную доступность", – сказал мэр.
Замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони уточнил, что работы идут по графику. По его словам, две платформы и конкорс (распределительный зал для пассажиров в крупных транспортных сооружениях) откроют в конце ноября, переход в промзону – в конце декабря.
Проект предполагает строительство двух пассажирских платформ островного типа и надземного пешеходного перехода с конкорсом. Благодаря ему пассажиры смогут пересесть на наземный транспорт. Кроме того, там появится переход через пути Курского направления МЖД с выходом к улицам Подольская и Южная.
До конца года также собираются достроить первую платформу и конкорс новой станции Волоколамская для МЦД-2. Остановочный пункт появится на северо-западе столицы на Рижском направлении МЖД. Он войдет в состав маршрута Нахабино – Подольск. В 2020 году планируется возвести вторую платформу.
Первые МЦД собираются запустить в ноябре 2019 года. Они свяжут семь вокзалов Москвы. Всего проект предполагает открытие пяти линий МЦД до 2025 года.
Курсировать по диаметрам будут поезда "Иволга". График их работы сделают таким же, как и у подземки, – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят пять–шесть минут.
Что изменится с запуском МЦД
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