Собянин назначил Русанова на должность заместителя префекта САО

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Сергей Собянин назначил Романа Русанова на должность заместителя префекта Северного административного округа. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Контракт с Русановым заключили на пять лет. Однако его длительность также не должна превышать срок полномочий мэра города.

Ранее Собянин назначил на пост замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Людмилу Цой. Срок заключения контракта составляет один год, при этом не превышая срок полномочий мэра столицы.

