Людмила Цой назначена замруководителя департамента предпринимательства Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сергей Собянин назначил на пост замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Людмилу Цой. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства столицы.

"Принять Цой Людмилу Алексеевну на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы", – следует из документа.

Отмечается, что срок заключения контракта составляет один год, при этом он превышает срок полномочий мэра столицы.

Ранее Собянин назначил Павла Смелова замруководителя департамента экономической политики и развития города. Контракт со Смеловым заключен на три года. При этом срок его полномочий не может превышать срок полномочий мэра Москвы.