Ольга Грачева покинула пост первого замглавы столичного департамента труда и соцзащиты

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении Ольги Грачевой с должности первого замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что Грачева покинула государственную гражданскую службу по собственному желанию в связи с уходом на пенсию.

Ранее Собянин назначил Павла Смелова замруководителя департамента экономической политики и развития города. Контракт со Смеловым заключен на три года. При этом срок его полномочий не может превышать срок полномочий мэра Москвы.