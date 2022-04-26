Павел Смелов назначен замглавы департамента экономической политики и развития Москвы

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Сергей Собянин назначил Павла Смелова замруководителя департамента экономической политики и развития города, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Принять Смелова Павла Александровича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы", – указано в документе.

Контракт со Смеловым заключен на три года. При этом срок его полномочий не может превышать срок полномочий мэра Москвы.

В марте сообщалось, что Сергей Собянин освободил Александра Прохорова от должности главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.