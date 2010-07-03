Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Рыбная неделя"

Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на фестиваль "Рыбная неделя". Сообщение опубликовано на странице мэра в микроблоге Twitter.
"Как все сибиряки, люблю рыбу в любом виде. А тем, кто не любит, могу сказать: ее надо уметь готовить. Приходите на фестиваль " Рыбная неделя", где повара показывают, как обращаться с рыбой и морепродуктами", – рассказал градоначальник.
Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" проходит уже в пятый раз. В этом году в нем участвует 50 региональных предприятий. Они привезли около ста видов рыбы и морепродуктов. Особое меню для гостей праздника приготовят 37 столичных ресторанов.
Помимо гастрономической программы гостей ждет множество развлечений – уличные спектакли, карнавальные шествия, мастер-классы и тематические экскурсии.
В Москве проходит фестиваль "Рыбная неделя"
Площадки "Рыбной недели" будут работать с 11:00 до 21:00 по будням, в выходные дни – с 10:00 до 22:00.
Ресторанные шале фестиваля будут работать на площади Революции, на Манежной площади и в Климентовском переулке.
На площади Революции посетителям предложат суп том-ям с морепродуктами, шашлык из морского гребешка, печеную дальневосточную корюшку, мини-осьминогов c паприкой и шалфеем, паровые булочки пян-се с семгой и ролл с очищенной магаданской креветкой и соусом том-ям.
На Манежной площади можно будет попробовать супы и мидии, а также cоте из морепродуктов в сливках и осьминога по-галисийски. Также там представят "Крабсбургер" с камчатским крабом.
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