Школьники из Москвы стали победителями Всероссийской олимпиады по русскому языку – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные школьники набрали больше всех баллов в финале Всероссийской олимпиады по русскому языку. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Так, абсолютными победителями стали:

одиннадцатиклассница из школы "Интеллектуал" Марина Гурова;

решившая задачи за 9 класс семиклассница из школы "Летово" Елизавета Хоретоненко;

Матвей Головин из школы Центра педагогического мастерства.

Собянин уточнил, что ребята становятся абсолютными победителями этой олимпиады уже второй год подряд. По итогам состязания по русскому языку сборная Москвы получила 72 награды: 16 дипломов победителей и 56 – призеров. По словам мэра, задания на олимпиаде были нестандартными. Например, ребятам предложили решить алгоритм трансформации слов, а также перевести древнерусский текст.Градоначальник добавил, что все победители и призеры могут поступить без экзаменов в любое высшее образовательное учреждение России на направления по профилю состязания.

Ранее Собянин подвел итоги городского конкурса "Воспитатель года". Мэр рассказал, что в финал состязания вышли 20 педагогов столичного дошкольного образования. Победителем конкурса стал инструктор по физической культуре из школы № 338 Егор Харитонов.