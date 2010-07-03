Собянин поздравил с днем рождения главу ФИДЕ Дворковича

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича. Пожелания имениннику мэр опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

"С днем рождения, Аркадий Владимирович! Желаю удачи, интересных проектов, здоровья всей вашей семье", – написал Собянин.

С днем рождения, Аркадий Владимирович @advorkovich! Желаю удачи, интересных проектов, здоровья всей вашей семье. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 марта 2019 г.



Государственный деятель и экономист, Аркадий Дворкович в октябре прошлого года занял пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Он также является действительным государственным советником РФ первого класса и сопредседателем фонда "Сколково".