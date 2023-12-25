Сергей Собянин вручил городские награды московским учителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил награды учителям Москвы, церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии.

В начале мероприятия мэр поздравил преподавателей с наступающим Новым годом и заслуженными наградами. Также он поблагодарил их за труд и работу. По мнению градоначальника, работа учителя со временем изменилась и стала сложнее, если сравнивать с советскими годами. Он аргументировал это тем, что в СССР не было ЕГЭ и такой целенаправленной подготовки к поступлению в вуз.

"Вы сейчас готовите ребят к реальной самостоятельной жизни, помогаете разобраться в мире, который стал значительно сложнее", – указал Собянин.

Мэр также подчеркнул, что в настоящее время преподаватель помогает не только получить знания, но и воспитывает патриотизм в своих учениках. Он добавил, что нагрузка на учителей возросла – увеличилось число задач, часов и предметов.

"Без всякого преувеличения – вы лучшие не только в нашей стране, но и, могу с полной ответственностью сказать, одни из самых лучших в мире", – заявил он.

Собянин вручил преподавателям почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы". Кроме того, ряд выдающихся горожан получили звание "Почетный работник образования города Москвы".

Ранее мэр рассказал о подготовке инженеров и IT-специалистов в московских школах. По его словам, первым шагом стало открытие предпрофессиональных классов, в том числе инженерных и IT. На данный момент они есть уже в каждой второй столичной школе.

Вторым шагом, продолжил Собянин, стала разработка нового стандарта предпрофессионального образования. С этого учебного года по нему учатся во всех инженерных и IT-классах.

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