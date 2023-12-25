В столице наградили лауреатов премии Москвы в области медицины

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова вручила награды лауреатам премии Москвы в области медицины в столице, передает портал мэра и правительства Москвы.

Ракова подчеркнула, что благодаря ежедневному труду победителей миллионы жителей столицы становятся здоровее и счастливее. Награжденных заммэра назвала настоящими профессионалами своего дела, которые никогда не останавливаются на достигнутом.

"Вы разрабатываете новые направления, которыми еще никто никогда не занимался. Вы реализуете масштабные городские проекты и занимаетесь наукой. Самое главное, вы не стоите на месте. Вы меняетесь сами и меняете московскую медицину", – сказала она.

На сайте отметили, что в этом году на премию зарегистрировались 98 научных коллективов, что является рекордом. Награды вручались за организацию первых эндоскопических центров, разработку алгоритма лечения пациентов с нестабильными повреждениями костей таза, инновационного лечебно-диагностического алгоритма при отосклерозе, за методологию выявления и лечения почечно-клеточного рака почки после трансплантации.

Кроме того, лауреатами стали создатели технологии 3D-моделирования и аддитивного производства лицевых протезов, разработчики включения иммерсивных технологий в реабилитацию пациентов с инсультом и хронической болью, которые научно это обосновали.

Награды получили специалисты и научные коллективы медцентра "Коммунарка", Боткинской больницы, больницы № 52, городских клинических больниц имени В. М. Буянова и Н. И. Пирогова, Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского.

Победителями также стали эксперты кафедр медицинского института Российского университета дружбы народов и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.

Работы оценивал совет главных врачей столичного департамента здравоохранения. Разработки прошли экспертизу Российской академии наук и публичное профессиональное обсуждение. Победители были выбраны тайным голосованием по результатам публичного представления работ, заключили в сообщении.

Ранее Сергей Собянин вручил выдающимся жителям Москвы государственные награды Российской Федерации и награды города. Во время церемонии москвичам вручили такие госнаграды РФ, как орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Пирогова, медаль Луки Крымского и другие.

До этого шесть участников российской сборной команды завоевали шесть золотых медалей, а также получили специальный приз за экспериментальный тур на XX Международной естественно-научной олимпиаде (IJSO), итоги которой подвели в Бангкоке.

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