Собянин оценил готовность Москвы к зиме

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин рассказал о готовности Москвы к предстоящей зиме. Об этом пишет РИА Новости.
Градоначальник напомнил, что Москва является северным городом. В этой связи глобальное потепление не должно вводить столичные власти в заблуждение, заявил он.
"И я лично, и в целом наш комплекс городского хозяйства всегда уделяли этой проблеме самое пристальное внимание. <...> Сегодня потеплело, а завтра замерзло так, что мало не покажется", – отметил Собянин.
Мэр Москвы также подчеркнул необходимость постоянной готовности городских служб к любым катаклизмам и сложностям. Речь, в частности, о снегопадах, перебоях и авариях, уточнил Собянин.
Градоначальник добавил, что не менее важно не допускать подобных чрезвычайных ситуаций.
Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что все коммунальные службы, а также предприятия топливно-энергетического комплекса Москвы прошли проверку по подготовке к зиме. Объекты получили соответствующие паспорта.
В Москве подготовили 56 снегосплавных пунктов
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