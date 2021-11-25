Собянин оценил готовность Москвы к зиме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин рассказал о готовности Москвы к предстоящей зиме. Об этом пишет РИА Новости.

Градоначальник напомнил, что Москва является северным городом. В этой связи глобальное потепление не должно вводить столичные власти в заблуждение, заявил он.

"И я лично, и в целом наш комплекс городского хозяйства всегда уделяли этой проблеме самое пристальное внимание. <...> Сегодня потеплело, а завтра замерзло так, что мало не покажется", – отметил Собянин.

Мэр Москвы также подчеркнул необходимость постоянной готовности городских служб к любым катаклизмам и сложностям. Речь, в частности, о снегопадах, перебоях и авариях, уточнил Собянин.

Градоначальник добавил, что не менее важно не допускать подобных чрезвычайных ситуаций.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что все коммунальные службы, а также предприятия топливно-энергетического комплекса Москвы прошли проверку по подготовке к зиме. Объекты получили соответствующие паспорта.