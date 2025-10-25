Собянин: Москва продолжит восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что Москва продолжит в следующем году восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска.

В частности, в Донецке специалисты займутся обновлением коммунальной инфраструктуры, ремонтом и восстановлением 68,8 километров инженерных сетей, а также благоустройством 16,7 гектара общественных пространств.

"Также приведем в порядок еще один объект образования и 273,7 тысяч квадратных метров дорог", – уточнил мэр.



В Луганске планируется модернизация 43 объектов, в том числе в 37 жилых домах, в одном административном здании, в трех образовательных учреждениях и в двух объектах здравоохранения и культуры.

Помимо этого, специалисты заменят примерно 67,7 километров инженерных сетей, обновят 186 тысяч квадратных метров дорог и благоустроят 1,3 гектара общественных пространств.



Собянин напомнил, что поддержка этих городов реализуется с 2022 года. В результате для жителей строится жилье и необходимая инфраструктура. Кроме того, им оказывается медицинская помощь.



Помимо этого, в Луганске и Донецке на протяжении всего года работают аварийно-восстановительные бригады московских коммунальщиков, которые помогают устранять повреждения на инженерных сетях, готовиться к отопительному сезону и проходить его.



"Кроме того, за четыре года столичные специалисты привели в порядок 13 знаковых объектов общей площадью 177,1 гектара, при этом только в 2025-м благоустроено больше 21 гектар", – добавил мэр.

Помощь оказывают не только власти, но и жители столицы. В частности, волонтеры проекта "Молодежь Москвы" доставили более 10 тонн гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР.

Посылки включили в себя питьевую воду, коробки с едой, средства личной гигиены, детские товары и канцелярские принадлежности, а также сухой армейский душ, маскировочные сети и материалы для их изготовления. Всего с 2022 года было передано 340 тонн необходимых товаров.

