Порядка 50 школ и детских садов планируют строить в Москве ежегодно – Собянин

25 августа, 23:40
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Около 50 объектов образования будут строить в Москве ежегодно. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу "ТВ Центр".
По словам мэра, большинство районов в Москве обеспечены доступной инфраструктурой и местами в детских садах и школах. При этом отдельные районы имеют дефицит этих мест.
"Поэтому усилия направлены на то, чтобы закрыть все дефицитные районы, такие как Щербинка, Коммунарка, Троицк, Новомосковский и так далее", – сказал Собянин.
Как отметил градоначальник, в ТиНАО в этом году планируется построить около 25 объектов образования, в то время как в целом город получит свыше 40 школ и детсадов.
"И каждый год будем вводить по 40–50 объектов, чтобы дефицит этот убрать", – подтвердил Собянин.
Мэр признал, что в городе нужно продолжать укреплять качество образования. Для этого стоит использовать опыт, полученный во время ограничений из-за ситуации с коронавирусом, считает градоначальник.
"Надеюсь, что в этом году ситуация будет лучше, во-первых, а во-вторых, конечно, надо развивать Московскую электронную школу, которая была спасением во время пандемии", – подытожил Собянин.
Ранее Собянин в ходе церемонии открытия нового здания школы № 2117 на улице 40 лет Октября в Щербинке рассказал, что к 1 сентября в Москве откроют 25 новых детских садов и школ.
Мэр напомнил, что власти столицы приняли решение о переводе детских садов в 110 районах города на новый стандарт, позволяющий принимать в дошкольные организации детей с двух лет и двух месяцев.
Собянин: в Москве к 1 сентября откроется 25 новых детских садов и школ
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