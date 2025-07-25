Собянин: к началу учебного года в Москве откроют 51 модернизированную школу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

К началу нового учебного года в Москве откроется 51 обновленная школа, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Одной из них станет школа № 883, расположенная на северо-западе города. Трехэтажное здание на Планерной улице начали реконструировать в апреле прошлого года. За это время специалисты привели в порядок фасад здания, заменили все инженерные коммуникации, двери и окна. Помещения внутри школы также полностью отремонтировали.

По его словам, в результате была создана современная образовательная среда, которая отвечает всем требованиям для обучения детей и работы педагогов. В частности, по программе "Моя школа" оборудовали:



универсальные и специализированные учебные кабинеты с прозрачными дверями, создающими естественное освещение;

учебные пространства с раздвижными перегородками для занятий больших и малых групп;

медиатеку, включающую места для групповой и индивидуальной работы;

многофункциональное пространство для мероприятий, лекций и выставок;

спортивный и гимнастический залы.

Изменения коснулись и территории школы, продолжил Собянин. Например, были заменены асфальт на тротуарах и дорогах. Еще рабочие оборудовали велопарковку, установили удобные скамейки, новое освещение и видеонаблюдение, а также провели дополнительное озеленение.

На пришкольной территории появились беговые дорожки, площадки для прыжков, волейбола, баскетбола, футбола и воркаута. Там же были созданы зоны для спокойного отдыха и проведения торжественных мероприятий.

Ранее в Коммунарке завершилось строительство новой школы. В сентябре здание на Новомихайловском шоссе будет готово открыть двери для более чем тысячи ребят. Учиться здесь будут с 1-го по 11-й класс.

Помимо кабинетов для занятий, здесь оборудованы IT-полигон, лаборатории, бассейн, спортивные залы и зоны для самостоятельных занятий. Рядом со школой создана зона для отдыха и площадка с навесами.

