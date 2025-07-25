25 июля, 14:20Мэр Москвы
Собянин: к началу учебного года в Москве откроют 51 модернизированную школу
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
К началу нового учебного года в Москве откроется 51 обновленная школа, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Одной из них станет школа № 883, расположенная на северо-западе города. Трехэтажное здание на Планерной улице начали реконструировать в апреле прошлого года. За это время специалисты привели в порядок фасад здания, заменили все инженерные коммуникации, двери и окна. Помещения внутри школы также полностью отремонтировали.
По его словам, в результате была создана современная образовательная среда, которая отвечает всем требованиям для обучения детей и работы педагогов. В частности, по программе "Моя школа" оборудовали:
- универсальные и специализированные учебные кабинеты с прозрачными дверями, создающими естественное освещение;
- учебные пространства с раздвижными перегородками для занятий больших и малых групп;
- медиатеку, включающую места для групповой и индивидуальной работы;
- многофункциональное пространство для мероприятий, лекций и выставок;
- спортивный и гимнастический залы.
Изменения коснулись и территории школы, продолжил Собянин. Например, были заменены асфальт на тротуарах и дорогах. Еще рабочие оборудовали велопарковку, установили удобные скамейки, новое освещение и видеонаблюдение, а также провели дополнительное озеленение.
На пришкольной территории появились беговые дорожки, площадки для прыжков, волейбола, баскетбола, футбола и воркаута. Там же были созданы зоны для спокойного отдыха и проведения торжественных мероприятий.
Ранее в Коммунарке завершилось строительство новой школы. В сентябре здание на Новомихайловском шоссе будет готово открыть двери для более чем тысячи ребят. Учиться здесь будут с 1-го по 11-й класс.
Помимо кабинетов для занятий, здесь оборудованы IT-полигон, лаборатории, бассейн, спортивные залы и зоны для самостоятельных занятий. Рядом со школой создана зона для отдыха и площадка с навесами.