Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Раменки и Проспект Вернадского. Этой теме он посвятил пост на своем личном сайте.

По словам мэра, в этих двух районах сосредоточены всемирно известные достопримечательности Москвы. Это Воробьевы горы, МГУ имени Ломоносова и киностудия "Мосфильм". Кроме того, здесь проживают около 220 тысяч москвичей.

Собянин напомнил, что в Раменках запустили крупнейший проект научно-технологического развития России. На месте полузаброшенной территории, с которой предварительно вывезли 3 миллиона кубометров строительного мусора, отходов и грунтов, создается инновационный центр МГУ.

В январе текущего года Владимир Владимирович Путин открыл флагман центра – кластер "Ломоносов". Его резидентами стали 60 компаний в сфере биомедицины, нанотехнологий и наномашиностроения, робототехники и машинного инжиниринга, энергосбережения, космических исследований, искусственного интеллекта и информационных технологий, геономии, экологии и других.

Мэр добавил, что на счету большинства компаний – оформленные патенты и ноу-хау, выход на зарубежные рынки. По ряду характеристик их продукция уникальна или превосходит зарубежные аналоги.

Как заметил Собянин, для жителей запада столицы инновационный центр – это не только новые высокотехнологичные рабочие места, но и качественное общественное пространство. Уже в этом году возле кластера создадут центральную площадь и городской сквер. Планируется проложить пешеходные дорожки между кластером, гимназией МГУ и ближайшими станциями метро, организовать проезды, а также создать безбарьерную среду для маломобильных граждан.

Ранее Сергей Собянин рассказал об обновлении районов Нагорный, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники.

По словам градоначальника, за последний годы эти районы стали местом осуществления многих крупных проектов, меняющих к лучшему Москвы и приносящих большую пользу жителям. Он подчеркнул, что в этих районах проживаю 280 тысяч человек.

