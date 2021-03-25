Городской проект "Искусство – детям" выполнен более чем на две трети

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин посетил среднюю общеобразовательную школу с дополнительным образованием "Класс-Центр", где пообщался с учениками и поздравил с Днем работника культуры педагогов.

Столичные власти даже в период пандемии не стали приостанавливать проект "Искусство – детям", в рамках которого город приводит в порядок детские школы искусств. Проект выполнен уже на 70% и завершится в 2022 году.

Мэр рассказал, что всего в столице около 150 школ искусств. По его словам, за последние годы реконструировали 130 из них, 10 новых школ построили.

"Одна из таких школ – это "Класс-Центр", где провели ремонт и обновили оборудование. Она очень серьезно преобразилась в последние годы: современный ремонт, современная эстетика, новое оборудование, новые музыкальные инструменты", – сказал Собянин.

Мэр напомнил, что 25 марта отмечается День работника культуры. В Москве, по его словам, в этой сфере работают десятки тысяч человек: в театрах, музеях, библиотеках, школах искусств.

"Это такой стержень культурного и духовного развития Москвы. Это люди, которые отдают свое сердце, творчество, умения, таланты москвичам. Это очень здорово. С большим удовольствием поздравляю их с профессиональным праздником", – добавил глава города.

В "Класс-Центре" дети параллельно с изучением общеобразовательных предметов получают дополнительное музыкальное и театральное образование: обучаются игре на фортепиано, скрипке, флейте, саксофоне, трубе, аккордеоне, гитаре, ударных и других музыкальных инструментах.

В школе обучаются 427 человек. Центр размещается в пятиэтажном здании. В 2019–2020 годах в нем провели капитальный ремонт фасада, входных групп, кровли, пола и потолков в помещениях, заменили двери, окна, отопительные приборы и инженерные сети. Прилегающую территорию благоустроили. Во дворе школы установили комплекс декораций – ротонду "Летняя сцена" с поворотным кругом диаметром 8,6 метра, колоннадой, антаблементом, портиками и куполом.

Школа располагается в районе Коптево. В рамках программы "Мой район" в 2021–2023 годах здесь проведут работы по дальнейшему развитию района. Для гимназии № 1576 построят учебный корпус на 300 мест, завершится реконструкция поликлиники № 6, филиала № 3.

В ближайшие годы аналогичные работы запланированы в ДГП № 15 (филиал № 1). Планируется отремонтировать здание ТЦСО "Тимирязевский" и построить новый детский корпус Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова.

Запланировано благоустройство сквера на улице Зои и Александра Космодемьянских. На Коптевском бульваре строят новый православный храм святителя Спиридона Тримифунтского с духовно-просветительским образовательным центром.

Также запланированы работы по развитию дорожной инфраструктуры района. Над путями МЦК появится новый пешеходный переход, который соединит улицу Михалковскую и проезд Черепановых. Строительные работы завершатся в этом году.

Программа "Искусство – детям" стартовала в столице в 2018 году. Она предусматривает ремонт более 200 музыкальных и художественных школ до конца 2021 года.

В Москве уже обновили ДШИ имени Святослава Рихтера, музыкальную школу имени Глиэра, колледж музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена.

Во многих школах в рамках программы меняют парк музыкальных инструментов и специальную учебную мебель.