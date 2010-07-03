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Общество

13:14

Собянин поздравил москвичек с Днем матери

мэр Москвы Сергей Собянин общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери.

"Сегодня День матери – самого дорогого человека. Любимые наши, заботливые, чуткие, мудрые. От всего сердца поздравляю вас с праздником!" – написал мэр города на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Ко Дню матери городские парки подготовили специальную программу. Десятки мероприятий для всей семьи пройдут в "Зарядье", Таганском, Измайловском парках и в других зонах отдыха. Все мероприятия бесплатные и предварительная регистрация на них не требуется.

К примеру, в парке "Зарядье" 23 ноября под руководством педагогов дети смогут смастерить из лоскутков и ниток нарядную куклу, изготовить открытку или шкатулку в технике квиллинга. Мастер-классы пройдут в павильоне "Заповедное посольство".

В центре творчества и досуга Бабушкинского парка с 15:00 до 16:00 пройдет мастер-класс по созданию открыток в разных техниках аппликации. В парке "Митино" в это же время дети смогут научиться мастерить открытки из тесьмы, страз и других материалов. Занятие пройдет в павильоне буккроссинга возле большого катка на Фестивальной площади.

Специальную программу ко Дню матери подготовил и Музей Победы на Поклонной горе. Москвичек приглашают на бесплатные экскурсии, кинопоказ и концерт. Для удобства посетителей от Главного здания до станции метро "Парк Победы" каждые полчаса ходят бесплатные автобусы.

"Это наш город": Музей Победы подготовил бесплатные экскурсии ко Дню матери

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