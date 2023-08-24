Собянин: в Москве объем социальной помощи за последние годы вырос в три раза

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Объем социальной помощи в столице за последние 10 лет увеличился в три раза. Об этом Сергей Собянин сообщил на деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в парке "Зарядье".

Мэр подчеркнул, что город не будет забывать о старшем поколении москвичей, которые создавали столицу, отдавая ей свою жизнь, энергию и труд. Москва продолжит думать о том, как сделать так, чтобы представители серебряного возраста чувствовали себя востребованными и активными, указал Собянин.

Он напомнил, что в городе работает система "Московского долголетия", в которой участвуют сотни тысяч горожан старшего поколения.

"Создана сеть клубов долголетия, в которых занимаются все желающие москвичи старшего поколения", – поделился градоначальник.

В ходе деловой сессии Собянин также отметил, что в Москве происходит формирование нового каркаса стационарной медицинской помощи. По его словам, столичное здравоохранение является одним из самых лучших в стране и мире.

Собянин сообщил об открытии еще трех поликлиник после капремонта