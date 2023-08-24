Собянин: в Москве было построено огромное количество новых дорог

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Столица построила большое количество новых дорог и развязок, заявил Сергей Собянин во время участия в деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в парке "Зарядье".

Также в городе появилось множество искусственных сооружений, мостов, тоннелей и путепроводов, уточнил мэр.

"Были созданы новые магистрали, которые проходят уже не из центра города, а дают возможность проехать по хордовым сообщениям, и это магистрали, огромные сооружения, которые разгрузили центр города и соединили федеральные трассы – как Санкт-Петербург и Казань, ряд других важнейших направлений", – заявил Собянин.

Ранее градоначальник утвердил проект строительства и реконструкции 7 километров дорог, расположенных в районе Коммунарки на участке от Бачуринской до Бартеневской улицы.

В рамках инициативы специалисты проложат 2 километра дороги, которая соединит поселение Сосенское и район Южное Бутово. Кроме того, появятся съезды на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, Бачуринскую улицу в сторону Калужского шоссе и улицу Эдварда Грига.

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