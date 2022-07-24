Собянин поздравил Ирину Мирошниченко с юбилеем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко с юбилеем. Соответствующая телеграмма размещена на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Градоначальник назвал Мирошниченко актрисой яркого таланта и огромного обаяния. По его словам, артистка вносит большой вклад в развитие отечественного искусства.

"Ваши замечательные работы в театре и кино полюбились миллионам зрителей в нашей стране и за рубежом. Создавая психологически глубокие образы героинь, вы приумножаете традиции русской актерской школы", – написал Собянин.

Мэр Москвы заключил, что вокальное творчество Мирошниченко наполнено искренностью и лиризмом.

Ранее российский актер Иван Краско рассказал, что флиртовал с медсестрами и другими сотрудницами, находясь на обследовании в Свердловской больнице Санкт-Петербурга. В сентябре 2022 года актер отметит 92-летие.

