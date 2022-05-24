Собянин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства. 24 мая РПЦ совершает празднование в честь святых Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Следуя примеру вашего небесного покровителя, вы являете собой вдохновляющий образец служения вере и Отечеству. Ваши дела и помыслы наполнены неустанной заботой о нравственном здоровье чад Церкви", – сказал градоначальник.

Он также отметил особую роль патриарха в укреплении мира и согласия между представителями различных религий в России.

Ранее Евросоюз предложил ввести санкции в отношении патриарха Кирилла в рамках шестого пакета мер в ответ на российскую спецоперацию на Украине.

В Венгрии между тем заявили, что не поддержат данное решение. Премьер-министр страны Виктор Орбан отметил, что вопрос свободы вероисповедания является священным и неприкосновенным для его страны.

